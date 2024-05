Le juge d’instruction près le Tribunal de première instance de Tunis a émis, mercredi soir, un mandat de dépôt contre l’avocat Mehdi Zagrouba, a indiqué Me Boubaker Thabet.

Le même juge a aussi décidé de sa propre initiative de mobiliser une ambulance médicale aux fins de transporter Me Zagrouba à l’hôpital pour recevoir les soins nécessaires, a encore rapporté Me Thabet.

Joint par téléphone, Me Boubaker Thabet a révélé que le parquet a ordonné d’ouvrir trois instructions contre son client, dont deux sur fond de l’incident de l’agression contre un agent des forces de sécurité au siège du Tribunal de première instance de Tunis.

La troisième étant liée à l’agression d’un agent de sécurité lors de l’intervention des forces de l’ordre pour arrêter son client, lundi soir, dans les locaux de la Maison de l’avocat.

Me Thabet a déclaré que le juge d’instruction a constaté “l’état d’épuisement physique” de Me Zagrouba, ajoutant que le même juge a dû interrompre l’interrogatoire aux fins de soumettre son client à l’examen d’un médecin-légiste conformément aux dispositions du code de procédure pénale régissant la garde à vue.

Cette mesure n’a toutefois pas abouti en raison de motifs sécuritaires, a fait savoir Me Thabet, ajoutant que face à l’état d’épuisement de son client et son incapacité à poursuivre l’interrogatoire, le juge d’instruction a ordonné d’émettre un mandat de dépôt à l’encontre de Me Zagrouba en attendant de parachever les procédures à cet effet.

Me Boubaker Thabet a, par ailleurs, pressé les autorités officielles à diligenter une information judiciaire sur les violations et atteintes ayant visé son client, exhortant l’Ordre des avocats à dénoncer publiquement ces pratiques et dépassements.