La Tunisie salue la bravoure du peuple palestinien au 76e anniversaire de la Nakba

La Tunisie a réaffirmé son soutien inconditionnel au peuple palestinien dans sa lutte pour restituer ses droits historiques légitimes à l’occasion de la commémoration, ce mercredi, du 76e anniversaire de la Nakba.

Dans une déclaration publiée par le ministère des Affaires étrangères, la Tunisie souligne que cette commémoration constitue une occasion pour évoquer la résistance de ce peuple devant l’occupation israélienne et ses combats à travers plusieurs décennies pour réaliser son aspiration légitime à établir un Etat indépendant.

La Tunisie a, par ailleurs, fait état de sa profonde préoccupation à l’égard de ce que subissent les civils dans les territoires palestiniens occupés. Les Palestiniens font face à des crimes contre l’humanité, à un génocide méthodique ainsi qu’à des tentatives de répression et de déplacement par les forces de l’occupation dans la bande de Gaza, une violation criante et sans précédent de toutes les conventions internationales et des valeurs humaines et morales, dénonce le département.

La Tunisie salue la bravoure du peuple palestinien frère qui fait face seul à la brutalité de l’entité sioniste, “face à un silence troublant et honteux de la communauté internationale”, ajoute la même source.