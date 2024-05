Arrestation de Sonia Dahmani : la France réagit

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères français, Christophe Lemoine, a exprimé aujourd’hui, mardi 14 mai 2024, la préoccupation de la France après l’arrestation de l’avocate et journaliste Sonia Dahmani.

Il a déclaré que cette arrestation, suivie d’autres visant des avocats, des activistes et des journalistes, suscitait des inquiétudes. Il a ajouté que la liberté d’expression et d’association, ainsi que l’indépendance de la justice et le droit à la défense, sont des valeurs indissociables garanties par la Constitution tunisienne et les traités internationaux signés par la Tunisie et la France, selon ses propos.