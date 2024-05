Dans la nuit de samedi à dimanche, les unités sécuritaires relevant de la Direction de la police judiciaire d’El Gorjani ont réussi, lors d’une opération qualitative,, à arrêter neuf personnes impliquées dans une opération de trafic de drogue par voie maritime.

Parmi les quantités saisies, qui étaient dissimulées dans une cargaison arrivée à l’un des ports du Sahel., 300 kg de cannabis et 25 mille cachets d’ecstasy, en plus de collections de bijoux et montres de luxe, une somme d’argent et trois véhicules, dont la valeur totale dépasse huit millions de dinars.

Selon, le porte-parole du ministère de l’Intérieur, Faker Bouzghaya, les suspects, qui coordonnaient entre eux à l’aide d’équipements de communication avancés et modernes, font partie d’un réseau international (actif entre le Maghreb et l’Europe) et sont inculpés de trafic de drogue et blanchiment d’argent.