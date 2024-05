Alerte solaire : une tempête solaire intense dirigée vers la Terre

La Terre est actuellement confrontée à une puissante tempête solaire, générant des éruptions solaires qui pourraient perturber les ondes radio, les communications sans fil et entraîner des coupures de courant.

Ces éruptions sont causées par des éjections de masse coronale provenant des taches solaires. Ces taches se distinguent par leur aspect sombre à la surface du soleil, avec une température plus basse par rapport à la surface solaire, résultant de l’activité des champs magnétiques intenses pendant un cycle solaire d’environ 11 ans. En 2024, année de pic d’activité des taches solaires, l’activité solaire est plus intense et les éruptions plus puissantes.

Bien que ces éruptions solaires ne devraient pas avoir d’effet direct sur l’humanité dans les jours à venir, elles pourraient endommager les satellites en orbite, les réseaux électriques et les systèmes de communication terrestres.