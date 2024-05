Mahdia : mandat de dépôt pour une mère ayant maltraité ses enfants âgés de 3 et 5 ans

Le porte-parole des tribunaux de Monastir et Mahdia, Farid Ben Jha, a confirmé aujourd’hui, vendredi 10 mai 2024, que le juge d’instruction a décidé d’émettre un mandat de dépôt à l’encontre d’une mère ayant agressé violemment ses deux enfants âgés de 3 et 5 ans dans la région de Hiboun à Mahdia, tout en maintenant en liberté son compagnon qui a participé à l’incident.

Le parquet de Mahdia a examiné l’affaire après qu’elle lui ait été renvoyée aujourd’hui, et a décidé d’ouvrir une enquête contre les deux suspects pour agression violente sur un enfant entraînant une chute et un mariage non conforme à la loi, ainsi que pour mauvais traitement habituel d’un mineur et complicité pour le compagnon.

Ben Jha a déclaré que selon les médecins, l’état des deux enfants est critique et nécessite une intervention chirurgicale urgente en raison des blessures qu’ils ont subies à différentes parties de leur corps lors de l’incident d’agression qui remonte au 7 mai 2024.