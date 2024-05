Succès tunisien à Genève : 32 médailles d’or pour l’huile d’olive !

La Tunisie a remporté la première place au concours européen international de l’huile d’olive édition 2024, qui s’est tenu à Genève en Suisse du 6 au 9 mai 2024 avec la participation de 14 pays. La Tunisie a obtenu 32 médailles, dont 26 en or pour la qualité. Le président du groupe “Concours mondiaux de l’huile d’olive” en Suisse, Raouf Choukat, a déclaré à l’Agence Tunis Afrique Presse jeudi que les médailles remportées par la Tunisie se répartissent en 26 médailles d’or pour la qualité, 4 médailles d’or pour la catégorie sanitaire, et deux médailles d’argent.

Les pays participants à ce concours, aux côtés de la Tunisie, étaient l’Espagne, l’Italie, la Grèce, la Turquie, le Brésil, la France, la Croatie, l’Arabie saoudite, le Maroc, la Jordanie, l’Algérie, la Libye et le Portugal. Le jury international était composé de 10 experts et dégustateurs de la Tunisie (2), de la Grèce (2), de l’Espagne (2), et un expert de l’Italie, de la Croatie, de l’Argentine et de la Turquie. Ce concours s’est déroulé en présence de l’ambassadeur permanent de la Tunisie auprès du bureau des Nations unies à Genève, Sabri Bachtobji, et des représentants des missions diplomatiques de plusieurs pays participants. Le gouvernorat de Kairouan a remporté 6 médailles d’or, dont 5 pour la qualité et une pour le “meilleur de la qualité” (best of the best).

Le groupe GIOOC, organisateur de ce concours, supervise l’organisation de 4 concours internationaux d’huile d’olive dans le monde, à savoir le concours international afro-asiatique de l’huile d’olive, le concours européen international de l’huile d’olive, le concours nordique de l’huile d’olive et le concours américain international de l’huile d’olive.