Netanyahu défie Biden : “aucune nation ne peut nous arrêter !”

Après un avertissement sans précédent des États-Unis à l’égard d’Israël concernant le déroulement de la guerre, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a répondu officiellement.

Sur son compte personnel sur la plateforme “X”, Netanyahu a reposté une vidéo de lui-même lors d’un discours précédent, défiant apparemment le président américain Joe Biden, même s’il ne l’a pas mentionné explicitement, en affirmant qu’Israël triomphera, même s’il reste seul. Dans la vidéo, datant d’un discours prononcé à l’occasion de la commémoration de l’Holocauste, Netanyahu a déclaré que “aucun pays ne peut empêcher Israël de se protéger… et Israël restera seul”. Ce discours de Netanyahu fait suite à la décision des États-Unis de suspendre l’envoi d’un envoi d’armes à “Israël”, comprenant des bombes lourdes utilisées dans sa campagne militaire contre la bande de Gaza, qui a causé la mort de plus de 34 000 Palestiniens jusqu’à présent. “Cela nuira aux opérations” Plus tôt dans la journée, un responsable israélien a affirmé que toute suspension des armes l’obligerait à économiser l’utilisation des armes et nuirait aux opérations à Gaza. Le responsable, qui n’a pas révélé son identité, a également précisé que la déclaration du président américain Joe Biden concernant la suspension des envois d’armes à Israël nuirait aux plans opérationnels de guerre, et même conduirait Israël à reconsidérer ses plans économiques pour l’utilisation des armes, selon ce que rapporte la radiodiffusion israélienne.

Biden, lors d’une interview accordée hier à la chaîne “CNN”, a déclaré: “Si ils (les Israéliens) entrent à Rafah, je ne leur fournirai pas d’armes qui ont été utilisées précédemment (…) contre des villes”.