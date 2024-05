Alerte météo : averses et orages attendus cette nuit

Cette nuit, mardi, le temps sera marqué par des averses dispersées, parfois orageuses, dans le nord, le centre et localement dans le sud, selon l’Institut national de la météorologie.

Ces pluies pourraient être par moments abondantes. Les vents, venant du secteur nord, seront relativement forts, localement forts dans le sud et près des côtes, et faibles à modérés dans le reste des régions. Les températures varieront entre 15 et 19 degrés dans le nord et le centre, ainsi que près des côtes, et entre 20 et 24 degrés dans le sud.