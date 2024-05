Arrestation d’un terroriste trafiquant de drogue à Kasserine

Une patrouille mixte composée d’unités de renseignement et d’investigation judiciaire dans la région de la Garde nationale de Kasserine, renforcée par des unités d’intervention rapide de la région, a réussi à appréhender un élément radicalisé faisant l’objet de quatre mandats de recherche émis par diverses unités de sécurité et instances judiciaires pour “appartenance à une organisation terroriste et trafic de drogue”. L’individu avait en sa possession une plaquette de cannabis ainsi que des comprimés stupéfiants. De plus, une arme blanche et une somme d’argent provenant des recettes de la vente de drogue ont été saisies en sa possession. Les mesures légales nécessaires ont été prises à son encontre.