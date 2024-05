Printemps en douceur ce week-end suivi de turbulences météorologiques en milieu de semaine

Pendant ce week-end, le temps sera printanier et parfait pour diverses activités maritimes, selon les déclarations de l’ingénieur de l’Institut national de la météorologie, Abdelrazzak Errahal. Ce ciel clair persistera jusqu’à lundi, avec une nette augmentation des températures ce jour-là. Cependant, des changements météorologiques sont prévus pour mardi et mercredi, notamment dans les régions du centre où des pluies abondantes sont attendues, affectant particulièrement les gouvernorats de Sidi Bouzid et Kasserine, et pouvant toucher également Kairouan, le sud de Siliana, et le nord de Gafsa.