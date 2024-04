L’Union des Travailleurs de Tunisie (UTT) a appelé mardi le gouvernement à mettre en place un plan efficace pour améliorer le pouvoir d’achat des citoyens.

Dans un communiqué publié à l’occasion de la célébration, demain mercredi 1er mai, de la fête du travail, l’UTT appelle également à ouvrir le dossier des réformes dans plusieurs secteurs vitaux, notamment la fiscalité, l’éducation et les entreprises publiques.

L’UTT estime que ce plan visant à améliorer le pouvoir d’achat des citoyens devra inclure la baisse des prix et l’ajustement des salaires dans les secteurs public et privé, ainsi que dans la fonction publique, l’augmentation du salaire minimum garanti dans l’industrie et l’agriculture, et l’ajustement des pensions des retraités en fonction du pouvoir d’achat des citoyens.

En outre, l’UTT souligne la nécessité de faire prévaloir l’intérêt du pays et à trouver des solutions consensuelles pour réaliser la croissance économique et garantir la souveraineté nationale.

Par ailleurs, l’UTT a exprimé son soutien à la cause palestinienne condamnant fermement les massacres perpétrés par l’entité sioniste contre le peuple palestinien depuis plus de six mois faisant 35 mille morts et 80 mille blessés dont la majorité sont des enfants et des femmes.