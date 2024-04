La Tunisie renforce sa coopération régionale pour l’autonomisation des femmes

La ministre de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées Amel Belhaj moussa a souligné mardi, dans une allocution prononcée à l’ouverture de la 24e réunion du conseil d’administration du centre CAWTAR qui se tient à Riadh (Arabie Saoudite) l’attachement de la Tunisie à renforcer davantage la coopération et le partenariat avec les pays arabes au service des questions liées à la promotion de la femme.

“La Tunisie a misé sur l’autonomisation économique des femmes et des filles afin qu’elles contribuent à la création de la richesse”, a-t-elle affirmé, exprimant son souhait de renforcer davantage la coopération avec le centre Cawtar en matière de culture d’entreprenariat au profit des bénéficiaires des programmes d’autonomisation économique des femmes.

Elle a appelé le conseil d’administration de Cawtar à mettre en place une stratégie de lutte contre la violence faite aux femmes et aux filles atteintes d’handicap visuel et auditif, rappelant la position constante de la Tunisie en faveur des droits de la femme palestinienne et du droit du peuple palestinien à recouvrer sa patrie.

La ministre de la famille a annoncé la publication prochainement le premier rapport de la Tunisie sur la réalisation du 5e et du 10e objectif du développement durable, signalant que son département s’est employé à diversifier les programme d’autonomisation économique des femmes et des filles travaillant dans le secteur de l’agriculture et les programmes en faveur des mères d’élèves menacés de décrochage scolaire, ainsi que le programme spécifique SAMIDA, le premier du genre dans le monde arabe en matière d’autonomisation économique des femmes victimes de violence.