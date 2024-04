Réouverture imminente du poste frontalier de Ras Jedir : entretien entre les ministres de l’Intérieur tunisien et libyen

Le ministre de l’Intérieur, Kamel Feki s’est entretenu, mercredi, au téléphone, avec son homologue libyen, Imed Mustapha Trabelsi.

En toile de fond, la reprise normale de l’activité au poste frontalier de Ras Jedir, fermé depuis le 19 mars 2024, sur décision des autorités libyennes.

Les deux parties ont convenu de la nécessité de garantir la reprise normale de l’activité au poste frontalier de Ras Jedir “dans les plus brefs délais”, de le maintenir “ouvert et accessible dans les deux sens” au flux des voyageurs et d’œuvrer autant que possible à faciliter la libre circulation entre les deux pays frères.

Les deux parties ont, par ailleurs, mis l’accent sur l’importance que revêt le poste-frontière de Ras Jedir ainsi que son rôle vital pour les peuples tunisien et libyen, ajoute-t-on de même source.

L’entretien a permis, en outre, de passer en revue les solides et étroites relations liant les deux peuples frères ainsi que les relations de coopération bilatérale entre les deux pays, notamment dans le domaine de compétence du ministère de l’Intérieur et les moyens de le soutenir au service de l’intérêt commun des deux pays.