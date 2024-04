Temps passagèrement nuageux au nord à partiellement nuageux sur le reste des régions. Les températures maximales sont situées généralement entre 20 et 26 degrés et seront de 18 degrés sur les hauteurs, selon l’INM.

Vent de secteur sud faible à modéré et devient progressivement fort près des côtes et sur les hauteurs. mer généralement moutonneuses à très agitée et agitée au Golfe de Gabès et sur les côtes est.