Manouba : Plus de 350 bénéficiaires d’une caravane de santé multidisciplinaire

Plus de 350 personnes ont bénéficié aujourd’hui dimanche des prestations d’une caravane de santé multidisciplinaire gratuite organisée à l’Ecole Primaire Mansoura 1 à Jdayda par le comité local du Croissant Rouge Tunisien en partenariat avec la Délégation Régionale de l’Education et la Délégation Régionale de l’Office National de la Famille et de la Population (ONFP) de la Manouba.

Le président du comité local du du Croissant-Rouge, Mohamed Saleh Jendoubi, a indiqué à l’agence TAP, que plusieurs cadres médicaux et paramédicaux, psychologues et nutritionnistes ont assuré les diverses consultations en médecine générale et médecine dentaire, en psychiatrie et en dépistage des maladies chroniques telles que la tension artérielle et le diabète.

Les consultations, selon la même source, ont englobé également les domaines de la planification familiale, de la santé reproductive, de la gynécologie obstétrique et du dépistage précoce du cancer outre les volets de sensibilisation destinés aux jeunes et aux étudiants sur l’importance de la bonne nutrition et la prévention des maladies et des comportements à risque.