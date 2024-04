Ariana : des militants appellent à la fermeture de la décharge anarchique à Sidi Thabet

Un nombre de militants et d’habitants de la délégation de Sidi Thabet, ont appelé, dans une lettre adressée à la municipalité, à la fermeture de la décharge anarchique de Sidi Thabet, à cause de la dégradation de la situation environnementale dans la région, notamment avec la poursuite de l’exploitation des zones vertes et agricoles, devenues des décharges anarchiques des déchets des usines.

Les habitants ont exprimé leur attachement à une décision municipale de fermeture de la décharge, et leur refus de continuer son exploitation, selon le texte de la lettre.

Le ministère, en réponse à une question écrite adressée par le député de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) (circonscription Sidi Thabet), Fayçal Sghaier, à la ministre de l’Environnement, a indiqué que la gestion des décharges municipales ne fait pas partie des tâches de l’Agence nationale de gestion des déchets (ANGED).

Ainsi, selon l’article 20 de la loi n° 96-41 du 10 juin 1996, relative aux déchets et au contrôle de leur gestion et de leur élimination, les collectivités locales et les groupements de communes qui se constituent entre elles sont chargés de la gestion des déchets ménagers.

Le ministère a ajouté, dans sa réponse à la dite question à propos de lancement des travaux de mise en place d’une décharge contrôlée dans la région, que l’ANGED est intervenue au profit de la municipalité durant 7 jours (du 12 juin 2023 au 18 juin 2023), pour éliminer certains points noirs dans la région et nettoyer les sentiers menant à la décharge municipale.

Le ministère a rappelé que cette action s’inscrit dans le cadre de la conjugaison des efforts des municipalités pour réhabiliter les décharges anarchiques et éliminer les points noirs, et ce sous la demande de la municipalité de Sidi Thbet.

Le ministère a souligné que la réalisation d’une unité de traitement et de valorisation des déchets ménagers dans les gouvernorats de l’Ariana et de la Manouba, a été programmé avec une capacité d’accueil de 600 mille tonnes par an.

Actuellement, le projet est en phase de recherche des sites, car plusieurs sites proposés ont été refusés (dont des sites au gouvernorat de la Manouba, tels que les sites El Feja 1 et El Feja 2).

Le ministère a ajouté que la municipalité de Tunis réalise actuellement des études relatives à la réalisation d’un projet d’unité de gestion des déchets ménagers. Le projet comporte les gouvernorats du Grand Tunis (38 municipalités).