Tunisie : Le Conseil de la Concurrence appelle à signaler les infractions dans le marché des viandes rouges

Le Conseil de la Concurrence qui s’est engagé récemment à examiner les conditions de la concurrence dans le marché des viandes rouges, a appelé les personnes intéressées à signaler les infractions liées à la concurrence au sein de ce marché.

Ces infractions devront être liées aux activités, alliances et accords explicites et implicites qui impactent la concurrence et qui peuvent freiner la fixation des prix selon l’offre et la demande. Il s’agit également de la limitation de l’accès d’autres entreprises au marché, la limitation de la concurrence loyale, le contrôle de la production, la commercialisation et l’investissement.

Les infractions portent également sur l’exploitation excessive d’une position dominante sur le marché ou d’une position de dépendance économique via l’abstention de vendre, d’acheter ou pratiquer des ventes et des achats conditionnés, l’imposition des prix minimums pour la revente, la rupture des relations commerciales sans cause objective ou à cause du refus de se soumettre à des conditions commerciales déloyales.

Le président du Conseil de la concurrence, Hassen Guizeni avait indiqué dans une interview accordée à l’Agence TAP qu’aucun secteur n’est exclu de l’intervention du Conseil qui, après détection d’une infraction, peut infliger une sanction allant jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires au maximum de l’année écoulée.