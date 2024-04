Tunisie : Deux personnes portées disparues au large de l’île de Djerba

Les opérations de recherche de deux personnes portées disparues depuis hier soir au large de l’île de Djerba, se poursuivent encore.

Parties hier de la plage de Sakia à Djerba à bord d’un bateau pour une partie de pêche, le contact avec eux a été interrompu en raison des conditions météorologiques et ils ne sont pas revenus à ce jour, a indiqié une source de la Garde marine de Djerba.

Les unités de la Garde ont, à cet effet, mobilisé leurs équipes terrestres et marines et coordonné avec les unités militaires pour mobiliser un hélicoptère militaire pour une opération de ratissage en plus de collaborer avec des marins pécheurs de Djerba et de Zarzis.