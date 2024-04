Tunisie – Météo : Prévisions météorologiques pour demain 19 avril

Le temps se caractérisera, vendredi 19 avril 2024, par des rafales de vent qui souffleront forts et dont la vitesse variera entre 50 et 70 km/h atteignant provisoirement 92 km/h surtout dans les régions côtières, les hauteurs et le Sud où elles susciteront localement des phénomènes de sables et de poussières, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM).

Les températures enregistreront une légère baisse. Les maximales oscilleront entre 12 et 19°c au Nord et au Centre Ouest et entre 20 et 26°c dans le reste des régions, selon la même source.