Football – Coupe de Tunisie (16es de finale) : Trois affiches entre équipes de L1 au menu

Trois affiches importantes opposant des équipes de Ligue 1, seront au menu des 16es de finale de la Coupe de Tunisie (2023-2024) dont le coup d’envoi sera donné vendredi, pour se poursuivre ce week-end et le 8 mai prochain.

Au stade Mhiri, le CS Sfaxien offrira l’hospitalité à l’AS Marsa dans un match qui semble sur le papier abordable pour les locaux mais indécis face à un adversaire reputé hitoriquement spécialite de la coupe avec 14 finales disputées et 5 titres remportés, malgré le manque des moyens et d’effectif.

Le club de la capitale du sud, dernier des play-offs (6 points) est en effet décidé, sous la conduite de l’entraîneur Karim Dalhoum, à aller jusqu’au bout de la compétition qu’il avait remportée à sept reprises, la dernière remontant à 2021. Et pour commencer, il doit franchir l’écueil des 16e de finale et rassurer ses supporters après une série de contre-performances (6 matches sans victoire).

De son côté, l’AS Marsa dont le moral est au beau fixe après sa dernière victoire face à l’US Ben Guerdane (2-1) pour le compte de la 7e journée play-out, cherche à redorer son blason et retrouver son lustre d’antan qui s’est arrêté en 1993 après 5 trophées soulevés dans les années 80 et 90. La dernière sortie des banlieusards en coupe fut à l’occasion de la finale 2021-2022 perdue face au CS Sfaxien, ce qui augure d’un 16e de finale chaud, vendredi, au Mhiri, placé sous le signe de la revanche.

L’US Monastir qui vient de tenir en échec le leader espérantiste, dimanche, lors de la 4e journée du play-off (1-1), se rendra à Metlaoui en vue de ramener sa qualification aux dépends de l’équipe de la place, 4e du play-out. La formation de Lassad Jarda aura à coeur de rentrer victorieuse pour continuer sur leur lancée en comptant dans cela sur le renouveau que connait l’équipe depuis le retour de son coach avec lequel elle a remporté son premier trophée en 2020.

L’ES Metlaoui, en lutte pour préserver sa place parmi l’élite, tentera pour sa part de défendre ses chances jusqu’au bout, en profitant de l’avantage du terrain et du public, avec l’espoir de créer la surprise et d’aller plus loin que les quarts de finale qu’elle avait atteints la saison dernière avant d’être éliminée par le Stade Tunisien.

Le match qui opposera dimanche l’US Ben Guerdane et le Club Africain au stade 7 mars, s’annonce également très disputé entre les deux équipes du Play-off.

Le club de Bab Jedid qui détient le record des finales disputées (27) avec 13 trophées remportés, partira avec les faveurs des pronostics pour aller loin dans cette compétition et se consoler après son élimination frustrante en coupe de la CAF. En revanche, les protégés de Mondher Kebaier doivent rester vigilants devant les hommes de Mohamed Ali Maalej qui tenteront de jouer le tout pour le tout malgré préoccupés par la lutte pour le maintien en L1.

Un autre match à suivre également ce week-end, aura lieu samedi à Zarzis entre les sang et or du Sud et le Stade Tunisien.

Le club du Bardo, spécialiste de la coupe (6 trophées) doit négocier un déplacement périlleux à la recherche d’une qualification qui lui redonnera espoir en vue d’un sacre qui lui échappe depuis 2003, après avoir raté l’année dernière la qualification en finale au profit de l’Espérance de Tunis.

Les protégés de Hammadi Daou auront, en effet, les moyens de le faire en compant sur un groupe performant conduit par le duo Haythem Jouini et Hamza Khadhraoui malgré un parcours en demi-teinte aux play-offs (5e, 5 points après 4 journées disputées).

L’équipe de Zarzis, vainqueur surprise en 2005 aux dépends de l’Espérance de Tunis, comptera à son tour sur l’avantage du terrain et du public pour arracher son billet pour les huitièmes et continuer sa série de 4 victoires consécutives en Ligue 2 où elle est leader de la poule B et bien placée pour figurer parmi les promus en Ligue 1.

Voici le programme:

Vendredi 19 avril:

14h30: AS Hamma – EGS Gafsa

14h30: AS Mhamdia – CA Bizertin

17h30: CS Sfaxien – AS Marsa

Samedi 20 avril:

14h30: ES Zarzis – Stade Tunisien

14h30: Ahly Sfaxien – US Ksibet Mediouni

14h30: PS Sakiet Eddaier – ES Tazarka

Dimanche 21 avril:

14h30: US Ben Guerdane – Club Africain

14h30: CS Chebba – ES Jerba

14h30: ES Métlaoui – US Monastir

14h30: FS Menzel Kamel – Olympique de Béja

14h30: ES Bouchemma – ES Sahel

14h30: JS Omrane – US Tataouine

14h30: SC Moknine – SC Ben Arous

14h30: ES Alouite – CS Korba

14h30: AS Soliman – AS Gabés

Mercredi 8 mai:

14h30: OC Kerkennah – Espérance ST