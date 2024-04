Mohamed Boughalleb comparaît devant le tribunal de la cour d’appel de Tunis

Aujourd’hui mercredi, le journaliste Mohamed Bougallab comparaît devant le tribunal correctionnel de la Cour d’appel de Tunis dans l’affaire intentée contre lui par une employée du ministère des Affaires religieuses.

Il y a quelques jours, le journaliste Mohamed Bougallab a adressé une lettre au public, dans laquelle il déclarait: “Je ne demande qu’un procès équitable sans ingérence occulte… Je suis déterminé à assister à l’audience fixée pour le 17 avril 2024 et prêt à me rendre au tribunal en rampant ou même sur un fauteuil roulant. En cas de manipulation ou d’empêchement de ma présence pour quelque raison que ce soit, je n’aurai d’autre choix que de refuser catégoriquement de prendre mes médicaments (pour le diabète, l’hypertension artérielle et les problèmes cardiaques) puis de me lancer dans une grève de la faim brutale pour me présenter devant la justice”.