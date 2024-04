Prévisions météo pour cette nuit : vents forts et pluies dispersées

Cette nuit, le temps sera caractérisé par des nuages passagers sur l’ensemble du pays, parfois denses dans le nord et localement dans le centre, avec quelques pluies dispersées dans le centre-ouest.

Les températures nocturnes varieront entre 12 et 16 degrés Celsius dans le nord et le centre, entre 17 et 20 degrés Celsius dans le sud, et autour de 10 degrés Celsius dans les régions montagneuses. Les vents seront forts de secteur nord-ouest sur les côtes et dans les hauteurs, et faibles à modérés dans le reste des régions.