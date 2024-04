La ministre de la Famille, de l’Enfance et des Personnes âgées, Amal Belhaj Moussa, a annoncé, mercredi, le lancement d’une campagne de communication pour protéger les enfants des risques internet, qui sera mise en œuvre par le centre national de l’informatique pour l’enfant CNIPE.

Cette campagne comprend la publication d’un guide visant à protéger les enfants des dangers d’Internet, la création d’une histoire numérique et la production de supports multimédias comprenant 24 brochures et des spots audiovisuels destinés aux enfants et aux parents, fournissant des conseils pour naviguer en toute sécurité sur Internet.

La ministre a indiqué, lors d’une conférence de presse que le lancement de cette campagne a coïncidé avec l’affaire de leurre d’enfants dans laquelle serait impliqué un adulte qui aurait attiré des mineurs sur la toile pour les piéger et les menacer, indiquant que trois victimes ont été identifiées et pris en charge sur le plan psychologique.

Elle a déclaré que le nombre de signalements concernant des agressions sexuelles commises sur des enfants parvenus aux bureaux des délégués à la protection de l’enfance au cours de l’année 2023 a atteint 55 avis (45 filles et 10 garçons), en plus de 19 notifications au cours du premier trimestre de l’année 2024 (15 filles et 4 garçons).

Belhaj Moussa a indiqué que le numéro vert gratuit 1809 a été mis à disposition des citoyens 24 heures sur 24 pour signaler tout cas de harcèlement envers les enfants afin de garantir un soutien psychologique adéquat aux victimes. Elle a fait savoir que plus de 550 appels ont été recensés durant les dernières 48 heures, dont 4 appels relatifs à la cyber-violence envers des enfants.