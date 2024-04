Safi Said annonce son intention de se porter candidat à la prochaine présidentielle

L’écrivain et activiste politique, Safi Said, a annoncé, mercredi, lors d’une conférence de presse, à Tunis, son intention de se porter candidat à la prochaine présidentielle prévue à la fin de l’année courante.

Ancien député, Safi Said a indiqué qu’il se présentera à la présidentielle pour “réaliser le développement et la prospérité à travers des programmes et visions à long et à court terme”.

Il s’est engagé à mettre en application les points mentionnés dans son programme électoral pendant les six premiers mois de sa prise de fonction, notamment la formation de la Cour constitutionnelle, la levée des mesures exceptionnelles et la suspension de l’état d’urgence.

Il a, aussi, promis de “libérer la justice de la domination du pouvoir exécutif”, amender certaines lois et former une nouvelle instance électorale.

Safi Said se présente comme étant journaliste, écrivain et expert en relations internationales.

Il s’était déjà présenté à la présidentielle en 2014 et en 2019.