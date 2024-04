Kef : Les campagnes de vaccination ont touché plus de 80% du cheptel bovin

Depuis le début de l’année, les équipes vétérinaires relevant du Commissariat régional au développement agricole dans le gouvernorat du Kef ont réussi à vacciner un nombre important de troupeaux bovins et ovins contre les maladies infectieuses, a indiqué à l’Agence TAP le chef du Département de la production animale au CRDA, Fethi Zammal.

Les campagnes de vaccination ont touché jusqu’à présent plus de 13 mille têtes bovines, soit 80% du cheptel, ainsi que 25% des ruminants (ovins et caprins), contre diverses maladies dont la fièvre aphteuse, La clavelée et variole caprine et la fièvre maltaise. Ces campagnes ont également bénéficié aux chiens qui ont été vaccinés contre la rage.

La même source a ajouté que les campagnes se poursuivront jusqu’à la fin du mois de juin prochain, dans le but de vacciner autant de têtes ovines et bovines, ajoutant que le nombre du cheptel dans la région est en diminution cette année par rapport à l’année dernière.