Mehrez Boussayène : Le sport tunisien connait un déclin

Le sport tunisien connaît un déclin important qui se traduit par la diminution du nombre d’athlètes qualifiés jusqu’à présent aux Jeux olympiques de Paris 2024, a indiqué Mehrez Boussayane, président du Comité national olympique tunisien (CNOT) et membre du Comité International Olympique (CIO).

Lors de l’Assemblée générale ordinaire de l’exercice 2023, tenue mardi dans un hotel de la capitale, Boussayène a précisé que le nombre des participants aux JO-2024 a atteint jusqu’à présent 23 sportifs alors que le nombre des représentants tunisiens s’ést élevé à 112 athlètes aux jeux de Londres-2012, 80 athlètes à Rio de Janeiro-2016 et 63 athlètes à Tokyo-2020.

Il a souligné que ce déclin nécessite la tenue d’un dialogue national qui devrait aboutir à un plan et une stratégie globale qui ouvrira la voie à un nouveau départ du secteur sportif, en préparation des prochains Jeux Olympiques de 2028 et 2032.

“Le sport tunisien navigue sans boussole, sans stratégie ni vision, ce qui nécessite l’élaboration d’une feuille de route sportive qui permettra de mettre en place une infrastructure adéquate pour la promotion des capcités des sportifs tunisiens. Il s’agit d’une priorité absolue qui doit être activée avant d’envisager le projet de loi sur les structures sportives, qui devrait être un moyen de concrétiser cette vision et non un moyen de censure et de contrôle de tous les sports”, a déclaré le membre du CIO.

Lors de l’AG ordinaire qui s’est déroulée en présence de 21 fédérations olympiques, le président du CNOT a affirmé que “la Tunisie a eu l’honneur d’organiser des événements sportifs majeurs en accueillant, en juin dernier à Hammamet, les Jeux Africains de Plage, un évènement qui a connu un succès sans précédent de l’avis de tous les athlètes et des instances olympiques internationales, continentales et régionales, et une initiative qui exige de toutes les fédérations sportives de mettre en place une stratégie globale pour accueillir des manifestations internationales dans diverses disciplines”.

Passant en revue les différents points du rapport financier, Boussayène a expliqué que “le Comité National Olympique Tunisien, malgré le retrait de la subvention de 200 mille dinars allouée par le ministère de la Jeunesse et des Sports, a réalisé grâce à sa bonne gouvernance et à la bonne exploitation de ses ressources, un excédent budgétaire d’environ 1,1 million de dinars après avoir enregistré des recettes de 6,6 millions dinars et des charges s’élevant à 5,5 millions de dinars”.

Il a ajouté que le CNOT est entièrement disposé à financer les programmes proposés par les fédérations sportives qui restent, a-t-il dit, tenues de redoubler d’efforts pour suivre les activités de formation que le comité prévoit pour les cadres techniques, d’autant plus qu’il reste un grand travail à faire avec les sportifs d’élite au niveau de l’encadrement mental et technique. Il a précisé que ce travail se fait à travers une plateforme numérique comprenant toutes les données et statistiques dont les athlètes tunisiens ont besoin, réalisée grâce à l’intelligence artificielle avec la contribution des jeunes compétences tunisiennes spécialisées dans le domaine.

A la fin de la séance, les représentants des fédérations sportives présents ont approuvé les rapports moral et financier, ainsi que le budget prévisionnel et les activités du Comité National Olympique Tunisien pour l’année à venir.