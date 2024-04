L’Espagne et la Slovénie appellent à reconnaître officiellement la Palestine

Les premiers ministres de Slovénie et d’Espagne ont souligné aujourd’hui la nécessité de reconnaître officiellement l’État de Palestine comme moyen de mettre fin au conflit entre l’occupation et la Palestine.

Ils ont également souligné l’importance de travailler à soulager les souffrances des habitants de Gaza au milieu de la guerre entre Israël et le Hamas en Palestine. Le Premier ministre slovène, Robert Golob, a déclaré lors d’une conférence de presse conjointe avec son homologue espagnol Pedro Sanchez : “Le plus important est que nous avons abordé toute une série de questions, quand, et non pas si, mais quand sera le meilleur moment pour reconnaître la Palestine”. Golob n’a pas fixé de calendrier, déclarant que cela ne dépendait pas uniquement de la Slovénie et de l’Espagne, mais aussi d’autres acteurs internationaux.

Il a ajouté que la Slovénie voterait en faveur de la pleine adhésion de l’État de Palestine au Conseil de sécurité des Nations unies.