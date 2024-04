Les unités de la Garde Nationale à Sfax et à Ben Arous, sont parvenues à repêcher deux corps d’immigrants clandestins et à arrêter un groupe de passeurs et d’organisateurs de traversées illégale ainsi que d’un certain nombre d’immigrants informels.

A Sfax, deux corps d’immigrants clandestins ont été repêchés et 21 personnes parmi les passeurs et organisateurs faisant l’objet de mandats d’arrestation ont été interpelées, outre la saisie d’un véhicule et de 12 barques aménagés aux opérations de migration illégale, selon un communiqué publié dimanche par la direction générale de la Garde Nationale.

Dans ce même contexte, une patrouille de la Garde Nationale à Mhamdia (Gouvernorat de Ben Arous) a procédé à la saisie d’une voiture dont le propriétaire avait planifié le transport de huit personnes originaires d’Afrique subsaharienne, vers Tunis, en échange d’une somme d’argent.

Après examen, le Parquet a autorisé la prise des mesures juridiques nécessaires à leur égard, lit-on dans le communiqué.