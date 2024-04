À la mi-temps de la demi-finale aller de la Ligue des Champions de la CAF entre l’Espérance sportive de Tunis et Mamelodi Sundowns, l’équipe tunisienne prend l’avantage avec un score de 1-0. Le but crucial a été inscrit par Yan Sasse à la 41e minute, sur une passe décisive de son coéquipier Rodrigo Rodrigues. Cette ouverture du score a permis aux Sang et Or de prendre une position favorable dans cette rencontre tendue, démontrant leur détermination à atteindre la finale.