Adhésion de la Palestine à l’ONU : La Tunisie regrette le nouvel échec du Conseil de sécurité

Sur fond d’échec du Conseil de sécurité à adopter un projet de résolution recommandant d’accorder à l’Etat de Palestine le statut d’un membre à part entière de l’ONU, la Tunisie a souligné que le vote au conseil a démontré sans équivoque la responsabilité de toutes les parties dans « le déni » des droits légitimes et inaliénables du peuple palestinien.

La position officielle de la Tunisie a été exprimée, ce vendredi soir, dans une déclaration du département des Affaires étrangères, de la migration e des Tunisiens à l’étranger.

Tout en réaffirmant son soutien constant et inconditionnel au peuple palestinien dans sa lutte sur la voie du recouvrement de ses « droits légitimes et imprescriptibles » et de l’édification de son État indépendant et souverain avec pour capitale la ville sainte d’Al-Qods, la Tunisie a réitéré son appel à la communauté internationale à redoubler d’efforts en vue d’appuyer la demande d’admission de l’Etat de Palestine à l’ONU.

Hier, jeudi, le Conseil de sécurité de l’ONU n’est pas parvenu à approuver l’admission à part entière de l’État de Palestine aux Nations Unies.

En cause, le véto des Etats-Unis qui a bloqué un projet de résolution arabe soumis par l’Algérie à cet effet.

Pour rappel, parmi les 15 pays-membres du conseil de sécurité de l’ONU, 12 pays ont voté en faveur dudit projet de résolution contre une objection américaine et deux absentions émises par le Royaume-Uni et la Suisse.