Leïla Chikhaoui, ministre de l’Environnement : Vers des villes anciennes sans plastique

La ministre de l’Environnement, Leïla Chikhaoui, a affirmé aujourd’hui, dimanche 7 avril 2024, que la campagne de propreté se poursuivra tout au long de l’année, couvrant différentes régions du pays avec un accent particulier sur les villes anciennes sous la supervision de la présidence du gouvernement et en collaboration avec plusieurs ministères. Elle a souligné que la propreté est une culture ancrée et non occasionnelle, précisant que le ministère a organisé depuis 2021 divers événements de sensibilisation.

La ministre, lors de sa supervision d’une campagne de propreté intitulée “Nos villes sans plastique” dans le cadre de “2024, année de la propreté” à Kairouan, a indiqué que l’objectif de cette initiative est de transformer les villes anciennes en villes sans plastique, avec des rues propres. Le ministère travaille sur l’aspect éducatif et valorise la relation entre la propreté et la culture, encourageant toutes les associations et organisations à s’engager dans l’amélioration de l’environnement du pays.