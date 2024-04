Les températures oscilleront ce soir entre 12°c et 15°c dans le nord et les hauteurs, et entre 15°c et 19°c dans le reste des régions. Les maximales atteindront 23°c dans l’extrême sud, a fait savoir jeudi l’INM..

Le ciel sera peu nuageux sur la plupart des régions et un vent de secteur est soufflera relativement fort dans le sud où il sera accompagné de tourbillons de sable, localement. Le vent sera faible à modéré dans le reste des régions.