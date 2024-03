La ministre de la famille effectue une visite d’inspection dans des établissements privés de personnes âgées

La ministre de la famille, de la femme, de l’enfance et des séniors Amel Belhaj moussa a effectué mardi une visite d’inspection non annoncée à plusieurs établissements privés de personnes âgées dans le gouvernorat de Tunis au cours de laquelle, elle a constaté de visu des dépassements et manquements concernant la mise en oeuvre du cahier des charges relatif à la création et au fonctionnement des établissements de protection des personnes âgées.

“Les manquements relevés sont liés à la prise en charge de personnes âgées atteints de la maladie d’Alzheimer, à l’hébergement de personnes âgées de moins de 60 ans et à l’insuffisance du personnel médical et paramédical pour assurer les soins et garantir la sécurité des personnes âgées dans ces établissements”, selon un communiqué publié par le ministère de la famille.

Au cours de sa visite d’inspection à trois établissements privés de protection des personnes âgées, la ministre de la famille s’est informée des conditions d’hébergement, des services de subsistance et des prestations sanitaires fournies aux personnes âgées.

Par ailleurs, elle a pris connaissance des conditions de prise en charge des personnes âgées dans ces établissements, notamment le respect des règles d’hygiène et de sécurité en vue d’assurer les meilleures conditions de résidence aux personnes âgées et de préserver leur dignité.

La ministre de la famille a souligné la nécessité d’intervenir en urgence pour pallier les manquements relevés dans les établissements concernés et a chargé les services d’inspection générale et la direction des personnes âgées de lui soumettre les rapports de suivi détaillés, afin de prendre les mesures nécessaires conformément à la loi.