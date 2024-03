Zaghouan : Saisie de quantités de trois denrées alimentaires nocives pour la santé par L’INSSPA

L’Instance nationale de sécurité sanitaire des produits alimentaires du gouvernorat de Zaghouan est parvenue à saisir différentes quantités de 3 denrées alimentaires exposées dans les espaces et locaux commerciaux au cours des deux derniers jours du mois de Ramadan 2024.

Cette opération s’inscrit dans le cadre de la lutte contre la fraude et du contrôle de la qualité et de la sécurité des produits alimentaires au sein des espaces et des magasins qui menacent la santé des consommateurs en ce qui concerne la nature du produit et ses composants de base.

Le directeur régional de l’instance nationale de sécurité sanitaire à Zaghouan, Jamel Neifer a fait savoir dans une déclaration à l’agence TAP, que les produits saisis par les agents de contrôle sanitaire sont constitués d’huile d’olive extraite du poids des olives et non des olives vierges et de jus de fruits composés d’arômes et de conservateurs anormaux,vendus à des prix élevés comme le jus de fruits, sans compter la quantité de fromages rouges et jaunes fabriqués avec des substances d’origine végétale plutôt qu’animale en utilisant de l’amidon, des sels minéraux et des arômes synthétiques contenant des matières cancérogènes.

Il a également mis en relief la saisie de marchandises périmés et la rédaction des rapports contre les propriétaires d’entreprises concernées conformément aux exigences de la loi sur la sécurité sanitaire des produits alimentaires et des aliments pour animaux.