L’OM a balayé Villarreal 4-0 jeudi et s’est presque qualifié pour les quarts de finale de la Ligue Europa.

Plus inspirés, plus agressifs et plus rapides, les joueurs de Gasset ont en effet balayé en une seule période l’idée d’une confrontation incertaine et équilibrée. A la 23e minute, c’est ainsi Jordan Veretout qui a ouvert le score de près et de la tête après un bon travail à droite d’Iliman Ndiaye et Jonathan Clauss.

Cinq minutes plus tard, Yerson Mosquera a marqué contre son camp après un accès de panique générale dans la défense espagnole (2-0, 28e) puis, juste avant la pause, Ismaïla Sarr a obtenu un penalty en allant une fois de plus beaucoup trop vite pour l’arrière-garde de Villarreal.

Pierre-Emerick Aubameyang s’est avancé et a réussi sa frappe: 3-0 et salto pour le Gabonais, plus que jamais roi de la Ligue Europa.

Au bout de ce qui est probablement son meilleur match de la saison, Marseille peut donc encore rêver en Ligue Europa, cette compétition qui lui a permis de garder la tête hors de l’eau lorsque rien n’allait. Bien sûr, un club français n’est jamais à l’abri d’une “remontada” après avoir battu un club espagnol 4-0 à l’aller, mais l’écart a semblé immense jeudi.

Quant à Marcelino, il était invaincu à Marseille, il ne l’est plus.