Le ministère de l’Éducation commémore le huitième anniversaire de l’épopée de Ben Guerdane

Une cérémonie de salut au drapeau a été tenue jeudi matin à l’école primaire “le Martyr Mohammed Yassine Soltani” de la délégation de Hrairiya (gouvernorat de Tunis), au cours de laquelle les forces de sécurité et de l’armée nationale ont pris part dans le cadre de la commémoration du huitième anniversaire de l’épopée de Ben Guerdane et pour rendre hommage au martyr Mohammed Yassine Soltani et ce à l’initiative de la Délégation Régionale de l’Education de Tunis 2.

Le ministre de l’Éducation, Mohammed Ali Boughdiri, a à cette occasion, rendu un hommage à la mère et à la famille du martyr Mohammed Yassine Soltani, soulignant que le ministère œuvre chaque année à commémorer l’anniversaire de l’épopée de Ben Guerdane dans le but de l’ancrer dans la mémoire des jeunes et en rappel des grands sacrifices consentis par les martyrs de la patrie et les Forces armées nationales pour la défense de la Tunisie.

De son côté, le directeur de l’école primaire martyr Muhammad Yassin al-Sultani, Hafez Khairallah, a expliqué que depuis 2016, le nom de l’école a été changé de «l’ École 2 mars 34 de Hrayria» à “l’école primaire martyr Mohammed Yassine Soltani”, à la mémoire de ce martyr, qui est originaire de la région de Hrairiya.

Il convient de rappeler que des groupes terroristes avaient attaqué, le 7 mars 2016 à l’aube, une caserne militaire et deux districts de la sûreté et de la garde nationale de Ben Guerdane. Les affrontements entre les forces sécuritaires et les terroristes avaient fait 50 morts dans le camp des assaillants et 13 martyrs parmi les sécuritaires et militaires. Sept civils ont aussi trouvé la mort, lors de ces événements, selon des sources officielles.

Sept assaillants ont été arrêtés, selon les mêmes sources.Ces attaques simultanées avaient pour but de déstabiliser le système sécuritaire du pays et d’instaurer un émirat « daechien » dans la région.