Football – Ligue 1 (1re journée Play-off) : Le clasico CA-CSS et le derby du Sahel sans vainqueurs

L’Espérance sportive de Tunis a été le grand bénéficiaire de la première journée play-off de la Ligue 1 du football professionnel en conservant sa place en tête du classement, après que la deuxième tranche de cette journée, qui s’est déroulée mercredi soir, se soit soldée par un nul vierge au stade Ben Jannet entre l’US Monastir et l’Etoile Sahel et au stade Taieb Mehiri de Sfax entre le Club sportif de la place et le Club Africain.

Le niveau technique du clasico de la journée n’a pas été à la hauteur de ses promesses malgré la quête d’un premier succès en cette phase pour les deux clubs.

La formation de la capitale du sud a tenté de profiter de l’avantage du terrain et du public ainsi que la mauvaise passe que traverse le club de Bab Jedid après son élimination précoce de la Coupe de la CAF, mais la performance globale des protégés de Nabil Kouki a été modeste pendant la majeure partie du match malgré l’infériorité numérique des clubistes suite à l’exclusion de Bassem Srarfi depuis la 45e minute de jeu.

Les coéquipiers d’Alaa Ghram n’ont pas réussi à marquer en seconde période, la défense des visiteurs ayant été étouffée et les intentions offensives de l’équipe locale ayant été perturbées pour terminer le match sur un score nul et vierge qui n’a favorisé aucune des deux équipes.

Sfaxiens et clubistes ont tous deux porté leur nombre de points à deux et occupent la quatrième place, tout comme le Stade Tunisien.

Le Derby du Sahel entre l’US Monastir et l’Etoile du Sahel n’a, lui aussi, pas connu de buts. Malgré les efforts des poulains de Mohamed Kouki en première mi-temps pour menacer le but du portier étoilé Ali Jemal, les tentatives de la formation de la capitale du Ribat ont manqué d’efficacité et de profondeur offensives.

En seconde période, le rendement de l’Etoile du Sahel s’est nettement amélioré et les coéquipiers d’Oussama Abid ont amorcées plus de manœuvres offensives dangereuses, qui n’ont finalement pas suffi pour inquiéter le gardien Bechir Ben Saïd.

Le derby du sahel s’est terminé sans vainqueur, l’Etoile du Sahel se hissant à la deuxième place avec 4 points devant l’US Monastir, troisième avec 3 points.

A l’issue de la première journée play-off, l’Espérance Sportive est seule en tête du classement avec 6 points après avoir remporté le petit derby de la capitale de mardi soir contre le Stade Tunisien 2-0.

Voici les résultats:

Mercredi 6 mars:

Stade Taïeb M’hiri:

CS Sfaxien 0

Club Africain 0

Stade Mustapha Ben Jannet:

US Monastir 0

ES Sahel 0

Mardi 5 mars:

Stade Hamadi Agrebi de Radès:

Espérance ST 2 Yassine Meriah (Sp) 41′, Rodrigo Rodrigues 100′

S Tunisien 0

Classement: Pts J V N P Bp Bc Diff

1- Espérance ST 6 1 1 0 0 2 0 +2

2- ES Sahel 4 1 0 1 0 0 0 0

3- US Monastir 3 1 0 1 0 0 0 0

4- S Tunisien 2 1 0 0 1 0 2 -2

5- C Africain 2 1 0 1 0 0 0 0

6- CS Sfaxien 2 1 0 1 0 0 0 0