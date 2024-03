Inspecteurs de l’éducation : vers la mise en place d’un référentiel des compétences

Un forum national sur le référentiel des compétences de l’inspecteur en éducation se tient à partir d’aujourd’hui, lundi, et se poursuit pendant trois jours à Tunis.

Organisé à l’initiative de l’Inspection générale de la pédagogie de l’éducation relevant du ministère de l’éducation en partenariat avec l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche en France, ce forum réunit un grand nombre d’inspecteurs de l’enseignement primaire et secondaire.

Cette rencontre, qui se déroule au siège du centre international de formation des formateurs et d’innovation pédagogique vise à mettre en place un référentiel des compétences des inspecteurs de l’éducation pour définir leur rôle et leurs missions et renforcer leurs fonctions pédagogique et évaluative.

A cette occasion, le directeur général de l’inspection générale de la pédagogie de l’éducation en Tunisie, Khemais Bouali, a mis l’accent sur l’importance du rôle des inspecteurs dans la garantie d’un enseignement de qualité indiquant que les mutations enregistrées dans le secteur de l’éducation imposent le développement des missions des inspecteurs et le renforcement de leurs capacités afin qu’ils puissent accomplir leurs fonctions dans les meilleures conditions.

Dans ce contexte, il a fait savoir que le corps des inspecteurs en éducation connait un manque important d’une année à l’autre en raison du départ à la retraite de bon nombre d’entre eux.

En effet, les inspecteurs soumettent des rapports périodiques aux délégations régionales de l’éducation à la suite des visites qu’ils effectuent dans les établissements d’enseignement public et privé, et les délégués régionaux de l’éducation transmettent à leur tour des rapports au ministère de l’éducation comprenant une évaluation de la situation de l’enseignement et du contenu pédagogique dans les écoles et les lycées.

Par ailleurs, le président du comité scientifique du forum, Ridha Bouhaha, a relevé, dans une déclaration à l’agence TAP, le faible niveau des élèves en langues étrangères et le déclin de la formation des enseignants, en particulier dans l’enseignement secondaire au cours des dix dernières années.

A l’ouverture du forum, les participants ont observé une minute de silence, en solidarité avec le peuple palestinien, victime des agressions sionistes depuis octobre dernier.