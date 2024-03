Football – Ligue 1 : le match EST-ST lancera demain mardi la course au titre et aux places africaines

La course au titre de champion de Tunisie 2023-2024 et aux places pourvues en compétitions africaines et arabes, démarre demain mardi avec six clubs en lice.

La phase play-off du championnat de la Ligue 1 du football professionnel s’ouvrira avec le match entre l’Espérance sportive de Tunisie et le Stade tunisien au stade Hammadi El Agrébi de Bades, à partir de 17h.

Qualifiée pour les quarts de finale de la Ligue des Champions de la CAF aux d’Al Hilal du Soudan 1-0, et bénéficiant de trois points bonus, l’Espérance ST cherchera à remporter sa première victoire en play-off et à bien entamer sa reconquête du titre qu’elle a perdu la saison dernière au profit de l’Etoile Sportive du Sahel.

Pour ce faire, la formation de Bab Souika compte sur la bonne forme physique de ses joueurs et ka complémentarité installée entre ses trois lignes, ainsi que sur la nouvelle approche tactique introduite par le nouvel entraîneur portugais Miguel Cardoso, qui s’est avérée efficace en termes de performance et de résultats.

De son côté, le Stade Tunisien, sous la houlette de l’entraîneur Hamadi Daou, tentera de poursuivre la série des résultats positifs, après que l’équipe ait terminé la première phase à la deuxième place avec 24 points et un point d’avance sur l’Etoile Sportive du Sahel, dans le groupe A.

Les fils du Bardo, qui ont deux points bonus, seront à la recherche d’un résultat positif, voire un match nul, pour confirmer leur bonne préparation à l’étape du sacre, après avoir fait matchs nuls lors de leurs dernières sorties en amical contre l’Union Sportive Monastirienne 2-2 et contre l’Etoile Sportive du Sahel 1-1, outre une victoire 2-1 devant le Club Athlétique bizertin.

Le stade Mustapha Ben Jannet sera le théâtre mercredi du derby du Sahel entre l’US Monastir et l’Etoile du Sahel, dans un match passionnant et à enjeu pour les deux équipes.

L’équipe locale, deuxième meilleure équipe du championnat cette saison après l’Espérance de Tunisie, cherchera à prendre un bon départ en ramenant les trois points afin de se positionner en haut du tableau dès le début et de miser sérieusement sur une place qualificative pour la Ligue des Champions de la CAF la saison prochaine, après avoir terminé la première phase avec deux points bonus.

Pour sa part, la formation de la perle du Sahel, qui partage trois points avec l’Espérance Sportive, cherchera à surmonter la crise des résultats qui a affecté les chances de l’équipe en Ligue des Champions et à se réconcilier avec ses supporters après les revers des derniers matchs contre l’O Béja 0-2 en Super coupe, contre l’Espérance de Tunisie et Petro Athletico d’Angola par le même score de 0-2.

La troisième et dernière affiche de la première journée play-off, opposant le CS Sfaxien et son hôte le Club Africain, sera un choc au goût du Clasico, car les deux équipes seront en quête de la victoire.

Partant toutes deux avec un point bonus chacun, les deux équipes se rencontrent pour un duel tactique entre les entraîneurs Nabil Kouki, qui a un bilan de 6 victoires, 2 nuls et 4 défaites avec le SC Sfaxien en Ligue 1, et Mondher Kebaier, qui tentera de panser les plaies de son équipe après la déception de l’élimination “dramatique” en coupe de la CAF suite au match nul 1-1 avec l’Académica Lobito d’Angola, l’équipe la plus faible du groupe C.

Voici le programme (tous les matchs à 17h):

Mardi 5 mars:

Stade Hamadi Agrebi de Radès:

Espérance ST – S Tunisien Arb: Emir Loucif

Mercredi 6 mars:

Stade Taïeb M’hiri:

CS Sfaxien – Club Africain Arb: Yosri Bouali

Stade Mustapha Ben Jannet:

US Monastir – ES Sahel Arb: Mehrez Melki