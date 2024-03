Signature d’un accord de coopération entre les ministères de la famille et de l’emploi

Un accord a été signé vendredi entre les ministères de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées et de l’emploi et de la formation professionnelle visant le renforcement de la coopération en matière d’autonomisation économique des femmes et des filles à travers un processus complémentaire d’accompagnement, de formation, d’encadrement et de financement.

A cette occasion, le ministre de l’emploi et de la formation professionnelle Lotfi Dhiab a indiqué qu’en vertu de cet accord, les centres de formation des filles rurales sera mis à la disposition des femmes entrepreneures à Kasserine et à Jendouba, ajoutant que cette expérience sera généralisée à travers tous les gouvernorats.

Il a précisé que son département mettra les espaces d’initiatives à la disposition des femmes ayant des idées de projets pour les accompagner et les encadrer dans les phases d’étude et de réalisation.

De son côté, la ministre de la famille Amel Belhaj moussa a indiqué que cet accord a pour but de consolider l’accompagnement et la formation des femmes et des filles ayant bénéficié des programmes du ministère.

Elle a affirmé que cet accord permettra de renforcer la coopération dans les domaines d’autonomisation économique et d’accompagner des femmes ayant des idées de projets à travers les différents programmes du ministère.

La ministre a précisé que l’accord stipule le lancement de cette expérience pilote à Kasserine à travers le centre de la fille rurale et la formation des femmes travaillant dans le secteur agricole en plus du centre de la fille rurale à Jendouba qui accompagne les mères d’élèves menacés de décrochage scolaire.