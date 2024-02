Tunisie : Installation des membres du Bureau Consultatif de la Jeunesse

Une cérémonie a été organisée jeudi à Tunis, pour l’installation des membres du Bureau Consultatif de la Jeunesse, qui travaillera en coordination avec le cabinet du ministère de la Jeunesse et des Sports, en vue de dynamiser la participation active des jeunes dans l’élaboration des politiques publiques et la prise des décisions.

La cérémonie s’est déroulée en présence de plusieurs membres du gouvernement, des ambassadeurs accrédités en Tunisie, des représentants des organisations internationales et des cadres de la jeunesse.

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Kamel Déguiche, a affirmé à cette occasion, que cette initiative s’inscrit dans la stratégie du ministère dans le secteur de la jeunesse et dans une série de réformes structurelles visant à renforcer la participation des jeunes dans le processus de réforme, partant de la conviction que les ces jeunes jouent un rôle primordial dans le changement et l’instauration d’un modèle d’approche exemplaire.

Le ministre a également souligné que cette expérience a constitué une opportunité pour connaître les capacités des jeunes tunisiens en matière de leadership et leurs dispositions à contribuer à l’effort national.

Pour rappel, le Bureau Consultatif de la Jeunesse est composé de 9 membres répartis dans diverses spécialisations, notamment les politiques publiques, l’analyse des données, les technologies de l’information et de la communication, les médias, les relations publiques, les partenariats, la planification, la programmation et le développement durable, en plus du poste de coordonnateur général.

La sélection des membres du Bureau consultatif de la jeunesse s’est déroulée selon trois processus dont la première étape a débuté le 19 janvier 2024, par l’ouverture des inscriptions en ligne sur une plateforme spécialement développée pour assurer la transparence de la sélection et de l’évaluation. Le nombre des candidats a atteint environ 2000 jeunes.

Au cours de la dernière phase, un concours a eu lieu le dimanche 18 février au terme duquel 9 membres ont été sélectionnés pour composer le Bureau consultatif qui représentera la jeunesse tunisienne et fera entendre sa voix.