Condamnation de Nicolas Sarkozy : un an de prison dans l’affaire Bygmalion, appel en cassation

La cour d’appel de Paris a prononcé une condamnation à l’encontre de l’ancien président français, Nicolas Sarkozy, dans l’affaire dite “Bygmalion”, liée au financement de sa campagne présidentielle de 2012.

Il a été condamné à un an de prison, dont six mois avec sursis. Son avocat, Vincent Desry, a annoncé que Nicolas Sarkozy se pourvoirait en cassation, déclarant que l’arrêt rendu était “hautement contestable” et affirmant l’innocence de son client. Cette décision de justice fait suite à une première condamnation en septembre 2021, où il avait déjà écopé d’un an de prison ferme. Nicolas Sarkozy est également impliqué dans d’autres affaires judiciaires, notamment celle des présumés financements libyens de sa campagne présidentielle de 2007.