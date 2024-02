Le président sud-africain : la liberté de l’Afrique du Sud est liée à celle de la Palestine

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a affirmé que son pays “n’est pas totalement libre tant que la Palestine n’obtient pas sa liberté”, soulignant que la majorité de son peuple et son gouvernement suivent les traces de Nelson Mandela en soutenant les Palestiniens. Lors d’un match de football intitulé “Pour l’humanité” à Cape Town, Ramaphosa a déclaré: “Nous suivons les pas de Nelson Mandela, qui nous a enseigné que notre liberté ne sera complète que lorsque les Palestiniens obtiendront également la leur”. Il a ajouté que la majorité de son peuple, ainsi que le gouvernement et le parti au pouvoir, le Congrès national africain, soutiennent la lutte du peuple palestinien pour la liberté. Ramaphosa a affirmé devant les supporters enflammés : “Nous ne sommes pas non plus totalement libres tant que les Palestiniens ne le sont pas… Nous serons à leurs côtés et nous lutterons avec eux, c’est pourquoi nous sommes allés devant la Cour internationale de justice”.