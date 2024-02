Démantèlement d’un réseau de trafic de drogue à Bizerte : saisie de 1000 plaques de cannabis

À Bizerte, une opération conjointe entre le Centre de la police des frontières du port commercial de Bizerte, relevant de la Direction générale de la police des frontières et des étrangers, et la Direction régionale de lutte contre les stupéfiants de la Direction de la police judiciaire de Ghar El Melh a permis de démanteler un réseau de trafic de drogue et de saisir environ mille plaques de haschich. Un individu arrêté a avoué être en train de coordonner avec un autre individu pour se rendre au port de Bizerte afin d’ouvrir un conteneur vertical dans le port susmentionné contenant une cargaison importante de haschich indien.

Les unités de la Direction régionale de lutte contre les stupéfiants se sont rendues au port et, après consultation du parquet de Bizerte, ont fouillé le conteneur en présence du représentant légal de la société de transport concernée, des agents du bureau de douane sur place et d’une équipe de la Direction de la police technique et scientifique, où ils ont découvert environ 1000 plaques de haschich indien pesant environ 100 kg, cachées soigneusement parmi les marchandises.

En approfondissant les enquêtes, deux autres personnes du réseau ont été arrêtées et une somme de 21 660 dinars ainsi que plusieurs montres de luxe, des chèques bancaires et divers documents ont été saisis.

Après consultation du parquet de la Cour de première instance de Tunis 1, il a été ordonné de les garder tous en détention (4 personnes) et d’inscrire 3 autres personnes qui ont été incluses dans les recherches pour inspection.