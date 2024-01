Journées culinaires scientifiques les 9 et 10 février 2024 à la cité des sciences à Tunis

La cité des sciences à Tunis organise, les 9 et 10 février 2024, deux Journées culinaires scientifiques “Mangeons bien Mangeons sain”.

Organisées en partenariat avec l’Institut National Agronomique de Tunisie, l’Office de l’Elevage et des Pâturages, l’Institut National de Nutrition, l’Institut Maghrebin de Management et de Tourisme (IMMT), l’ONUDI et l’Académie Nationale de Cuisine, ces Journées de sensibilisation, de découverte et de dégustation visent à mettre en valeur l’histoire de la gastronomie tunisienne ainsi que le patrimoine et la culture culinaire du pays.

Le programme sera axé sur la sensibilisation des citoyens à l’importance d’une alimentation saine et riche. Les visiteurs auront l’occasion de découvrir la diversité gastronomique des régions de la Tunisie. A cet effet, des ateliers de découverte des bienfaits de certaines recettes pour la santé des jeunes sont au programme ainsi qu’une exposition-vente de femmes artisanes et des startups du domaine.

L’entrée est libre et gratuite.