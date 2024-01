Le président de la République a décidé, mercredi, de nommer trois nouveaux ministres et trois nouveaux secrétaires d’Etat.

Il s’agit de Mmes et MM.:

– Feriel Ouerghi Sebaï, ministre de l’Economie et de la Planification

– Fatma Thabet Chiboub, ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Energie

– Lotfi Dhiab, ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle

– Samir Abdelhafidh, secrétaire d’Etat à l’Economie et à la planification chargé des petites et moyennes entreprises

– Wael Chouchane, secrétaire d’Etat à l’Industrie, aux Mines et à l’Energie chargé de la transition énergétique

– Riadh Choued, secrétaire d’Etat à l’Emploi et à la Formation professionnelle chargé des entreprises citoyennes.