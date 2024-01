Tunisie : Détention de deux cadres du office du commerce

Le parquet du tribunal de première instance de Tunis a autorisé hier soir, mardi, les agents de la brigade centrale de la Garde nationale à El Aouina à placer en garde à vue deux cadres, dont l’un est retraité du office du commerce Tunisien du Commerce.

Selon les déclarations de Mohamed Zitouna, le porte-parole du tribunal de première instance de Tunis, à la radio Mosaïque, après l’émission d’une autorisation judiciaire pour mener les enquêtes nécessaires concernant des soupçons de corruption financière et administrative dans la gestion du office du commerce Tunisien du Commerce, et avec l’avancement des enquêtes et la réalisation de diverses diligences autorisées judiciairement, et la réalisation des auditions nécessaires, le parquet a autorisé la détention d’un cadre actuel du office du commerce Tunisien du Commerce et d’un cadre récemment retraité du office du commerce, pour des soupçons de corruption dans certaines transactions du office du commerce , notamment dans le domaine du café.