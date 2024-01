L’Arabie saoudite ouvre son premier magasin d’alcool à Riyad

L’Arabie saoudite prévoit d’ouvrir son premier magasin de vente d’alcool à Riyad, réservé aux diplomates non musulmans. Les clients devront s’inscrire via une application mobile pour obtenir un code d’entrée du ministère des Affaires étrangères et respecter des quotas mensuels. Cette initiative s’inscrit dans les efforts du prince héritier Mohammed ben Salmane pour ouvrir le pays au tourisme et aux affaires, dans le cadre de la Vision 2030 visant à diversifier l’économie du pays.

Il n’est pas encore clair si d’autres résidents non musulmans seront autorisés à acheter dans le magasin. Bien que des millions de migrants vivent en Arabie saoudite, la majorité d’entre eux sont des musulmans originaires d’Asie et d’Égypte. Une source proche des plans a déclaré que l’ouverture du magasin est prévue dans les semaines à venir.