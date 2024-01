La Palestine se qualifie pour les huitièmes de finale de la Coupe d’Asie avec l’aide d’un entraîneur tunisien

Pour la première fois de son histoire, la Palestine s’est qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe d’Asie de football en battant Hong Kong 3-0 mardi dans le groupe C, où les Émirats arabes unis se sont également qualifiés malgré leur défaite contre l’Iran 1-2. Adi Al-Dabagh (12 et 60) et Zaid Al-Kanbar (48) ont marqué les buts de la Palestine. L’Iran a remporté ses trois matchs pour terminer en tête du groupe avec neuf points, suivi des Émirats arabes unis avec quatre points, devançant la Palestine grâce à une différence de buts favorable.

Cette victoire constitue le premier succès de la Palestine en trois participations à la phase finale, une réussite rendue possible grâce à l’entraîneur tunisien Mokhtar Dhouib, qui a contribué à cette performance historique. Dans le deuxième match, l’Iran a marqué deux buts par Mehdi Taremi (26 et 65), avant que les Émirats arabes unis ne réduisent l’écart grâce à un but de Yahya Al-Ghassani (90+3), qui avait également manqué un penalty (64).